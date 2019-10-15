2019-10-15T14:48:59+03:00
Происшествия

Житель Петровска убил друга за подозрение в нетрадиционной сексуальной ориентации

Товарищ умер от ударов
Дарья Вострикова
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В отношении 49-летнего жителя Петровска возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое повлекло смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 13 октября 2019 года двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет распивали спиртное с парой супругов, которые живут по соседству.

Гости ушли, а граждане стали готовиться ко сну. Младший из них зашел к приятелю в комнату и спросил, спит ли он. В ответ на это его обматерили и назвали лицом нетрадиционной ориентации.

Мужчина обиделся, подошел к оппоненту и начал бить его по голове, из-за чего он упал на пол. После этого злоумышленник принялся колотить друга по шее.

Пострадавший перестал подавать признаки жизни, а его друг пошел к соседям, рассказал о ЧП и попросил вызвать «скорую помощь», а также полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 53-летнего мужчины стала закрытая тупая травма шеи, осложнившаяся развитием асфиксии.

Следователи задержали злоумышленника, обстоятельства дела выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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