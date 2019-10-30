Саратовцы продолжают убивать за обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-30T08:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 35-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Утром 12 августа трое мужчин распивали алкоголь в квартире одного из них на улице 3-я Силикатная. Между двумя гостями произошла ссора. 44-летний назвал 35-летнего лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ тот несколько раз ударил обидчика кулаком, а потом принялся избивать его по голове разводным ключом.

После этого он вывел пострадавшего из квартиры, а сам вернулся.

Когда вскоре злоумышленник решил проверить собутыльника, то оказалось, что тот лежит без сознания.

Пострадавший был госпитализирован, но 19 августа скончался в больнице из-за тупой травмы головы.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 8,5 года в колонии строгого режима и ограничению свободы на год.

Это не первый случай убийства в Саратовской области, когда причиной являются обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Саратовом мужчина убил двух человек после обвинения в нетрадиционной ориентации и аморальности

Один из потерпевших умер на месте, второй — спустя 25 дней

(подробнее)

Саратовец убил знакомого за обвинение в нетрадиционной ориентации

Мужчина наносил удары кулаками по голове, а после уснул в кресле

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU