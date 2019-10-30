Саратовцы продолжают убивать за обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации
В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 35-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Утром 12 августа трое мужчин распивали алкоголь в квартире одного из них на улице 3-я Силикатная. Между двумя гостями произошла ссора. 44-летний назвал 35-летнего лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ тот несколько раз ударил обидчика кулаком, а потом принялся избивать его по голове разводным ключом.
После этого он вывел пострадавшего из квартиры, а сам вернулся.
Когда вскоре злоумышленник решил проверить собутыльника, то оказалось, что тот лежит без сознания.
Пострадавший был госпитализирован, но 19 августа скончался в больнице из-за тупой травмы головы.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 8,5 года в колонии строгого режима и ограничению свободы на год.
Это не первый случай убийства в Саратовской области, когда причиной являются обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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ИСТОЧНИК KP.RU