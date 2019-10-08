2019-10-08T12:48:29+03:00
Политика

Замминистра здравоохранения Саратовской области ушла в отставку

Это очередная громкая добровольная отставка в местном здравоохранении за последние несколько дней
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Ольга ПолынинаОльга Полынина
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Свой пост покинула замминистра здравоохранения Саратовской области Ольга Полынина. Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе министерства.

Полынина работала заместителем министра — начальником управления по охране материнства и детства с 2015 года.

Как подтвердил корреспонденту «КП-Саратов» советник министра Александр Колоколов, Полынина написала заявление об уходе по собственному желанию. Напомним, 7 октября уволились сразу два главных врача саратовских больниц — городской клинической больницы №1 Игорь Салов и городской клинической больницы №9 Олег Костин. На минувшей неделе свои посты оставили главврачи Дергачевской и Краснокутской районных больниц.

Ранее о том, что главврачи получают миллионы рублей доходов от своих частных клиник, куда направляют пациентов из государственных, заявил депутат Госдумы Николай Панков.

Спикер ГД Вячеслав Володин неделей ранее призвал министра здравоохранения региона Наталью Мазину перестать «покрывать такие случаи».

Напомним, после этого в Саратовской области создана рабочая группа по проверке зарплат руководителей больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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