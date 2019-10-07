2019-10-07T13:38:36+03:00
Общество

Панков призвал главврачей обосновать свои сверхдоходы

Депутат Госдумы на пресс-конференции углубился в проблемы сферы здравоохранения
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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На пресс-конференции, которая проходит сегодня, 7 октября, депутат Государственной думы Николай Панков затронул проблемы в сфере здравоохранения.

Он напомнил, что тему поднял спикер ГД Вячеслав Володин еще весной, посещая районы области. В некоторых населенных пунктах нехватка медиков составляет 50-70%.

- Этому есть ряд причин. В частности, отсутствие целевого направления. Всего 10% тех, что идет учиться по целевому направлению, возвращаются в районы, остальные берут открепительные. В мое время таких называли «блатные», они изначально не собирались работать в своем районе после окончания вуза. В Пензе до 8 млн рублей заставляют возвращать за обучение, поэтому 80% выпускников возвращаются в родные села, — отметил Панков.

Кроме того депутат затронул тему сверхдоходов главврачей.

- За несколько лет они набрали себе направления, которые давали максимальные деньги — зубоврачебные кабинеты, родильные дома и т. д. Мы поняли, что это таких главврачей устраивает, им незачем развиваться, и это устраивает еще ряд людей, которые вокруг них «столуются». Но это не устраивает государство, — подчеркнул депутат.

Он призвал обосновать главврачей свои доходы, отметив, что ненормально, если обычный врач в больнице получает 30 тыс. рублей, а главный — 20 млн рублей.

- Если главврач заработал все в соответствии с законом, к ним нет вопросов. Если Владимир Максимов докажет свои 12 млн дохода, то ради бога. Создана рабочая группа губернатором, которая будет заниматься выяснением несоответствия между их доходами и официальной зарплатой. Частные клиники превратились в сборщиков денег с госбюджета. Вот этого мы не хотим, а не с главными врачами сражаемся. Если он возглавляет госклинику, а через дорогу частная клиника, где его сын главный — вот тут мы задаем вопросы — отметил Панков, уточнив, что речь не только о медицине, но и об образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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