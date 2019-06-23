На Кумысной поляне в Саратове произошла массовая гибель ежей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-23T11:50:58+03:00

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В природном парке «Кумысная поляна и его окрестностях посетители находят большое количество мертвых ежей. По всей видимости, это последствия борьбы с мышами в этом районе Саратова.

- На кумысной поляне, в лесу очень много мертвых ежей, ежата, совсем ещё маленькие...Отрава для мышей, разбросана по всему лесу так щедро, что и ежам досталось.Почему ежики-то мрут? Едят мышек токсичных или сами эту дрянь кушают? Жалко зверюшек очень, людей, конечно тоже, не дай бог лихорадку подцепить. Но все же. Каждый год одно и тоже. Может к этой проблеме как-то более серьезней подойти?!!! - сообщила в соцсети ВКонтакте пользовательница Валерия Петрова.

В районе природного парка Кумысная поляна расположено немало детских лагерей и баз отдыха. Первая смена в них была отменена. Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принято Роспотребнадзором в связи с высоким риском заражения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Ранее Роспотребнадзор проинформировал, что на Кумысной поляне дератизация проведена неудовлетворительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU