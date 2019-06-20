В больницах Саратова с мышиной лихорадкой остаются 211 человек
В больницах Саратова с диагнозом ГЛПС лежат более 200 человек.
- С подтвержденным диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» в больницах, по данным на 19 июня, остаются 211 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава.
Напомним, на заседании Общественной палаты Саратова несколько дней назад заявили, что с мая 2019 года в области было зафиксировано 762 случая заболевания ГЛПС. Был даже один смертельный случай — женщина 38 лет поступила в больницу в критическом состоянии.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU