В Саратове от ГЛПС умерла женщина
В Саратове от геморрагической лихорадки с почечным синдромом скончалась женщина.
- Она поступила в одно из лечебных учреждений в критическом состоянии с симптомами ГЛПС. Врачи оказали всю необходимую помощь, но спасти пациентку не удалось, и она скончалась в течение нескольких часов. Это называется досуточная летальность, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.
Известно, что пострадавшей было 38 лет. Это считается первым официально подтвержденным случаем смерти от ГЛПС.
По состоянию на 29 мая в клиниках Саратовской области находились 440 человек с подозрениями на ГЛПС. У 85 из них мышиная лихорадка была подтверждена лабораторно.
- Нет рисков, что мы не справимся с ситуацией — заявила Марина Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU