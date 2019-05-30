2019-05-30T13:38:11+03:00
Происшествия

В Саратове от ГЛПС умерла женщина

Это первый официально зарегистрированный случай
Екатерина Семенова
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В Саратове от геморрагической лихорадки с почечным синдромом скончалась женщина.

- Она поступила в одно из лечебных учреждений в критическом состоянии с симптомами ГЛПС. Врачи оказали всю необходимую помощь, но спасти пациентку не удалось, и она скончалась в течение нескольких часов. Это называется досуточная летальность, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.

Известно, что пострадавшей было 38 лет. Это считается первым официально подтвержденным случаем смерти от ГЛПС.

По состоянию на 29 мая в клиниках Саратовской области находились 440 человек с подозрениями на ГЛПС. У 85 из них мышиная лихорадка была подтверждена лабораторно.

- Нет рисков, что мы не справимся с ситуацией — заявила Марина Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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