За полтора месяца в Саратовской области ГЛПС заболели более 700 человек
В больницах в тяжелом состоянии остаются 29 граждан
Фото Андрея Черненко
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В Саратове специалисты с мая 2019 года зафиксировали 762 случая заболевания геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили сегодня, 17 июня, на заседании городской Общественной палаты.
- В больницах остается 29 пациентов в тяжелом состоянии. Также среди заболевших 33 ребенка, — сказала и. о. начальника Управления Роспотребнадзора региона Елена Качкаева.
Сейчас решается вопрос об открытии вторых смен в лагерях области. Вместе с тем проводится обработка территорий.
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ИСТОЧНИК KP.RU