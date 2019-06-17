2019-06-17T16:52:27+03:00
Общество

За полтора месяца в Саратовской области ГЛПС заболели более 700 человек

В больницах в тяжелом состоянии остаются 29 граждан
Ольга Симонова
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Фото Андрея ЧерненкоФото Андрея Черненко
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В Саратове специалисты с мая 2019 года зафиксировали 762 случая заболевания геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили сегодня, 17 июня, на заседании городской Общественной палаты.

- В больницах остается 29 пациентов в тяжелом состоянии. Также среди заболевших 33 ребенка, — сказала и. о. начальника Управления Роспотребнадзора региона Елена Качкаева.

Сейчас решается вопрос об открытии вторых смен в лагерях области. Вместе с тем проводится обработка территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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