СУСК начало проверку гибели женщины от мышиной лихорадки в Саратове

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-01T13:01:58+03:00

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В Саратове начата проверка гибели женщины от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, проверка начата после того, как информация о смерти появилась в СМИ.

Было установлено, что 30 мая в одну из больниц города госпитализирована женщина с подозрением на мышиную лихорадку. Она была доставлена в критическом состоянии и в тот же день, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

Следователи установят все обстоятельства происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU