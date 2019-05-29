Школьника с топором из Вольска арестовали на два месяца
В Вольске Саратовской области вечером 29 мая завершилось судебное заседание, на котором было принято решение о мере пресечения школьнику с топором.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, районный суд принял решение арестовать подростка на два месяца.
Сам 14-летний мальчик не признал своей вины.
Напомним, вчера, 28 мая, юноша пришел в школу №4, где учился, и бросил бутылки с зажигательной смесью в класс с учениками и в коридор. Кроме того, он ударил топором по голове встретившуюся ему 12-летнюю школьницу.
Пострадавшую госпитализировали и доставили в Саратов на самолете, ее состояние остается средне-тяжелым. Как сообщили врачи ее жизнь вне опасности.
Нападавший был задержан у себя дома, куда успел вернуться после атаки.
14-летний подросток Максим Федосеев (имя и фамилия изменены — прим. ред), перед своим преступлением оставил два послания в социальных сетях.
На видео прямо перед нападением, которое он записал уже в здании школы, он говорит, что "ему страшно", но "он должен это сделать". При этом выражает надежду, что его друг Дмитрий не погибнет.
Манифест, в котором подросток строит планы на новую трагедию, появился уже после самого нападения. Видимо, он воспользовался функцией отложенной публикации.
Федосеев прямо называет своего «вдохновителя». Это Владислав Росляков, «керченский стрелок», виновный в гибели 20 человек.
В Саратовской области подросток напал на школу.«Для меня люди являются разочарованием», - саратовский подросток рассказал, почему напал на свою школу.
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ИСТОЧНИК KP.RU