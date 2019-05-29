Школьника с топором из Вольска арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-29T19:29:57+03:00

Напавший на школу подросток оставил несколько посланий в интернете

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В Вольске Саратовской области вечером 29 мая завершилось судебное заседание, на котором было принято решение о мере пресечения школьнику с топором.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, районный суд принял решение арестовать подростка на два месяца.

Сам 14-летний мальчик не признал своей вины.

Напомним, вчера, 28 мая, юноша пришел в школу №4, где учился, и бросил бутылки с зажигательной смесью в класс с учениками и в коридор. Кроме того, он ударил топором по голове встретившуюся ему 12-летнюю школьницу.

Пострадавшую госпитализировали и доставили в Саратов на самолете, ее состояние остается средне-тяжелым. Как сообщили врачи ее жизнь вне опасности.

Нападавший был задержан у себя дома, куда успел вернуться после атаки.

14-летний подросток Максим Федосеев (имя и фамилия изменены — прим. ред), перед своим преступлением оставил два послания в социальных сетях.

На видео прямо перед нападением, которое он записал уже в здании школы, он говорит, что "ему страшно", но "он должен это сделать". При этом выражает надежду, что его друг Дмитрий не погибнет.

Манифест, в котором подросток строит планы на новую трагедию, появился уже после самого нападения. Видимо, он воспользовался функцией отложенной публикации.

Федосеев прямо называет своего «вдохновителя». Это Владислав Росляков, «керченский стрелок», виновный в гибели 20 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711545" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области подросток напал на школу.«Для меня люди являются разочарованием», - саратовский подросток рассказал, почему напал на свою школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU