Подросток, напавший на школу в Вольске: Мне стыдно перед людьми, которые искренне считали меня хорошим

14-летний подросток Максим Федосеев (имя и фамилия изменены — прим. ред), напавший сегодня, 28 мая, с топором и коктейлем Молотова на школу №4 в Вольске Саратовской области, перед своим преступлением оставил послание в социальных сетях.

Манифест, в котором подросток строит планы на новую трагедию, появился уже после самого нападения. Видимо, он воспользовался функцией отложенной публикации.

От рук Федосеева пострадала 12-летняя девочка, она госпитализирована. Но жертв могло быть гораздо больше, об этом говорит следующая запись:

- Думаю, я уже совершил нападение на свою школу, — говорится в манифесте. — Этому есть причины: суицидальные мысли, желание отомстить и стать известным людям.

По словам подростка, даже убив мало людей, он в любом случае будет рад.

- Ведь я, надеюсь, разрушу школу, сломаю психику кому-то и эта трагедия будет мучать кого-то. Мне-то уже все равно на свое будущее, я бессмыслен в этом мире, но я сделаю попытку сделать что-то полезное, хоть и убийствами. Мне стыдно перед людьми, которые искренне считали меня хорошим, хочу извиниться за ваше ложное мнение обо мне. Но большая часть людей видят во мне убийцу, бандита, наркомана, алкоголика и т. п., раз я, по вашему мнению, убийца, то пусть оно так будет, — говорил парень.

Знакомые говорят, что у подростка с детства были проблемы с психикойФото: СОЦСЕТИ

Перед самим нападением у дверей школы он успел записать и опубликовать видео, в котором признается, что ему «жутко страшно», но «это надо сделать», и добавляет: «Надеюсь, Дмитрий, мой друг, выживет».

Федосеев прямо называет своего «вдохновителя». Это Владислав Росляков, «керченский стрелок», виновный в гибели 20 человек. Вместо родного города Федосеев указал поселок «Росляково», видимо, в память о виновнике самого страшного случая «скулшутинга» в России. Вместо учебного заведения — Колумбайн Хай Скул, место самой известной подобной трагедии в мире.

Известно, что Федосеев растет без отца. Про свою маму он пишет: «Не ангел, и она меня бесит». Классного руководителя называет лицемеркой.

Некоторое время назад Максим Федосеев перешел в «Б» класс и, видимо, не сошелся с новыми одноклассниками: «они насвай во время урока закидывают, курят, бухают».

Ребенок, решивший убить своих одноклассников, в своем манифесте рассуждает о вреде курения и алкоголя, о плохом примере, который его сверстники показывают детям. О проблемах современного воспитания и медицины. Кстати, сам Максим недавно оказался в психиатрической лечебнице из-за суицидальных мыслей.

- Там все рушилось на глазах, убираются не уборщицы, а пациенты. Хочешь умереть? Значит, депрессия — может, надо провести какие-либо тесты? Но нет, просто придумаем диагноз. А это все российская медицина, — жалуется школьник.

Слово, которым Максим украсил свою страничку в соцсетях, — гнев. А то, которым пытался объяснить свой отвратительный поступок, — разочарование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711451" frameborder="0"></iframe> Первые кадры из Саратовской области, где произошло нападение подростка на школу.

- Я являюсь для людей разочарованием, так и для меня люди являются разочарованием. Наверное, все, что я хотел рассказать. В этом виновата не только моя мама, но и общество в целом, не надо ставить в виноватых мою семью только, все в этом виноваты! Прошу мое тело кремировать, если я умру, - говорится в манифесте.

Но все закончилось, к счастью, не так, как нафантазировал себе автор. Парня задержали и обезвредили. Сейчас он дает показания в полиции.

Администрация сети «ВКонтакте» уже заблокировала страничку Федосеева «за нарушение правил сайта».

Как сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь губернатора Нина Попова, пострадавшую девочку на самолете санавиации перевезли в областной центр для оказания помощи. Ее поместили в областную клиническую больницу, рассказал советник областного минздрава Александр Колоколов.

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