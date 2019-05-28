2019-05-28T13:26:48+03:00
Происшествия

Напавший на школу в Саратовской области 15-летний парень оставил видеосообщение перед нападением

Готовясь бросать в одноклассников бутылки с коктейлем Молотова, юноша выразил надежду, что его друг выживет [видео]
Александр Уриевский
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Скриншот с видеозаписи, записанной подростком перед нападениемСкриншот с видеозаписи, записанной подростком перед нападением
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Перед нападением на школу в поселке Большевик Вольского района Саратовской области 15-летний Максим (имя изменено — прим. ред) оставил в соцсетях видео, где пытается объяснить, зачем собирается это сделать.

Максим выглядит взволнованным, но вполне адекватным.

- Мне жутко страшно. Очень страшно, но это надо сделать. Чтобы обо мне не подумали, как бы это не получилось, я должен. Все. Всем удачи. Надеюсь, Дмитрий выживет. Это мой друг… Надеюсь все хорошо пройдет, — говорит Максим в своей записи.

Напомним, после этого ученик прошел по школе, разбрасывая по классам, где сидели ученики, сдававшие экзамены, бутылки с коктейлем Молотова.

Напавший на 6-классницу с топором школьник оставил видееобращение.

Кроме того, он ударил 12-летнюю ученицу топором в лоб. По данным «КП-Саратов», девочка госпитализирована в реанимацию местной районной больницы в состоянии средней степени тяжести.

По данным, которыми поделились с корреспондентом «КП-Саратов» ученики, после происшествия продолжавшие оставаться в школе, больше никто не пострадал.

На месте работают все экстренные службы, СКР начал проверку, губернатор направил в район министра здравоохранения.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, нападавший задержан.

По данным «Комсомолки», парень рос без отца — его воспитывала одна мать. В марте он лежал в психиатрической больнице. В школе у него не было друзей, но конфликтным его не называют — просто одиночкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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