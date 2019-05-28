2019-05-28T16:51:10+03:00
Происшествия

Друг напавшего на школу в Саратовской области: Он кидал в классы бутылки с коктейлем Молотова

Подросток поделился с «КП-Саратов» подробностями трагедии в Вольске
Ольга МуравлёваЮлия Кекова
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Первые кадры из школы, в которую пришел подросток с коктейлями Молотова и топоромПервые кадры из школы, в которую пришел подросток с коктейлями Молотова и топором
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Друг напавшего сегодня, 28 мая, на школу в Вольске подростка рассказал «КП-Саратов» подробности трагедии.

Напомним, 15-летний парень пришел в учебное заведение с коктейлями Молотова и топором. Он кинул в классы горючее, а с топором напал на девочку. Она госпитализирована с тяжелой травмой головы. К ней также из Саратовской областной детской клинической больницы отправили медиков санавиацией вкупе с нейрохирургом. Они решат, отправлять пострадавшую в Саратов или спасать в Вольске.

Девочка, которую подросток ударил топором. Фото с личной страницы ребенка

Девочка, которую подросток ударил топором. Фото с личной страницы ребенка

Также до нападения подросток записал видеообращение. В нем он заявляет, что надеется, что его друг Дмитрий не пострадает.

«КП-Саратов» связалась с тем самым приятелем. Он рассказал, что его телефон и портфель находятся в полиции. Заберет он их только завтра.

- У нас проходила промежуточная аттестация по математике. Как он поступил... он у себя на стенке (на странице в соцсети — прим. ред) написал. Там у него целый рассказ, — говорит товарищ нападавшего.

По словам Дмитрия, коктейли Молотова его приятель кидал в несколько классов. Но пожар был не сильным, в одном из помещений только загорелась штора.

Скриншот из видеообращения подростка в соцсети

Скриншот из видеообращения подростка в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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