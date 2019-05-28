2019-05-28T13:05:29+03:00
Происшествия

В Вольске подросток пытался поджечь школу и ударил топором девочку

В Саратовской области подросток напал на школу
Ольга Муравлёва
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Нападавший — 15-летний Максим ФедосеевНападавший — 15-летний Максим ФедосеевФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Вольском районе Саратовской области 15-летний мальчик ударил школьницу топором.

- Около часа назад в Вольскую районную больницу поступил ребенок 2007 года рождения с тяжелой травмой головы. На момент госпитализации его состояние оценивалось как средней степени тяжести, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава.

По поручению регионального министра здравоохранения из Саратова направили бригаду санавиации, в составе которой есть опытный нейрохирург. Он осмотрит девочку, и будет принято решение, направлять ее в облцентр, если состояние позволит, или ей окажут помощь на месте.

Как сообщают в соцсетях, пострадавшая — ученица шестого класса Мария Иванова (имя изменено — прим. ред), а нападавший — 15-летний Максим Федосеев (имя изменено — прим. ред).

«КП-Саратов» стало известно от источника из правоохранительных органов, что мальчик ударил школьницу топором в лоб.

При этом он принес в школу горючую смесь в бутылках. Одну он успел бросить в класс.

Напавший на 6-классницу с топором школьник оставил видееобращение.

Федосеева уже задержали, на месте работают все оперативные службы.

В СУ СКР сообщили, что проверку по данному факту уже начали.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, ЧП случилось в школе №4 поселка Большевик. Известно, что в тот момент ученики сдавали экзамен. После случившегося остальные дети остались сдавать экзамен, из-за этого родители в панике не могут до них дозвониться и экстренно приходят в школу.

Глава региона поручил немедленно оказать всю необходимую девочке медпомощь

На место происшествия уже выехали министр здравоохранения и образования, а также представители комиссии ПДН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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