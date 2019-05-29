2019-05-29T09:51:43+03:00
Общество

Раненная топором в Вольске школьница остается в тяжелом состоянии

Врачи проводят консилиумы
Марина Новопашина
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Состояние девочки, получившей травму от удара топором в вольской школе, остается средней степени тяжести.

- Она помещена в специализированную клинику, находится полностью под контролем. Все профильные врачи ее осмотрели, был консилиум, сегодня будет еще один, — сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

По ее словам, пострадавшая получает необходимое лечение, угрозы для жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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