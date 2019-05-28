В отношении 14-летнего подростка, напавшего на школу в Саратовской области, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-28T17:03:40+03:00

Он успел бросить две бутылки с коктейлем Молотова в учебные классы

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Следственным отделом по Вольску СУ СКР по Саратовской области в отношении 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом».

- По версии следствия, утром 28 мая 2019 года ученик средней школы №4 Вольска Саратовской области поднялся на второй этаж учебного заведения, где бросил в класс, в котором находились дети и преподаватель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в коридор, он бросил вторую аналогичную бутылку. По счастливой случайности воспламенения не произошло. После этого он встретил в коридоре 12-летнюю учащуюся, направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес девочке удар топором в область лба, после чего попытался скрыться.

Следователями СК продолжается осмотр места происшествия. Проводятся допросы очевидцев произошедшего, учащихся и персонала школы, обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, — заявили в СУ СКР по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU