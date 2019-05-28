Раненную топором девочку в школе на самолете привезли в Саратов
Пострадавшая от нападения школьника в Вольске девочка доставлена в Саратов.
Как сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь губернатора Валерия Радаева Нина Попова, девочку на самолете санавиации перевезли в областной центр для оказания помощи.
Девочку направят для лечения в Областную клиническую больницу, рассказал советник минздрава Александр Колоколов.
Напомним, ЧП произошло сегодня, 28 мая, в школе №4 поселка Большевик Вольского района. 14-летний мальчик пришел в учебное заведение во время экзамена с топором и бутылками с зажигательной смесью. Горючим он попытался поджечь школу, а оружием ударил девочку по голове.
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ИСТОЧНИК KP.RU