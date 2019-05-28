Раненную топором девочку в школе на самолете привезли в Саратов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-28T17:06:30+03:00

Ее будут лечить в областной детской клинической больнице

Изменить размер текста: A A

Пострадавшая от нападения школьника в Вольске девочка доставлена в Саратов.

Как сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь губернатора Валерия Радаева Нина Попова, девочку на самолете санавиации перевезли в областной центр для оказания помощи.

Девочку направят для лечения в Областную клиническую больницу, рассказал советник минздрава Александр Колоколов.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 28 мая, в школе №4 поселка Большевик Вольского района. 14-летний мальчик пришел в учебное заведение во время экзамена с топором и бутылками с зажигательной смесью. Горючим он попытался поджечь школу, а оружием ударил девочку по голове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи в реанимации борются за жизнь раненной топором в Вольске девочки

На помощь ей направлена бригада медиков санавиацией

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU