Дом для молодых врачей в Вольске должны достроить к 1 ноября

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-10T09:16:12+03:00

После этого будет благоустроена территория и создана зона отдыха для горожан

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Во время визита в Вольск Саратовской области спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о предстоящей работе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Володин посетил краеведческий музей, где запланирована реконструкция аварийного здания.

- Надо сделать все, чтобы здание получило новую жизнь, – подчеркнул Володин. Работникам музея рекомендовано продумать будущие экспозиции и выставки.

В здании бывшего роддома Вольска сейчас ведутся работы по перепрофилированию его в дом со служебным жильем для молодых врачей.

- Решение принято абсолютно правильно. Местные власти должны сделать все, чтобы до 1 ноября завершить работы, – заявил Володин. Кроме того, он отметил, что реконструкция здания лишь первый этап. На втором необходимо провести благоустройство прилегающей территории и создание зоны отдыха для горожан, что станет частью общей концепции преобразования исторического центра города.

Вячеслав Володин отдельно остановился на принятом губернатором Валерием Радаевым решении о повышении минимальной зарплаты молодым врачам до 23 тыс. рублей.

- Также необходимо вносить изменения в законодательство, чтобы из бюджета компенсировать средства на съем жилья, – отметил Володин.

Завершающей точкой визита Володина стало посещение городского парка. Он отметил, что там имеются проблемы, но все они абсолютно решаемы.

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- Парк постепенно оживает, его необходимо совершенствовать. Этим надо жить – тогда у нас все будет хорошо, – отметил Володин. В числе его предложений: обустроить новые площадки, поставить аттракционы и включить в парке легкую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU