2019-05-10T07:57:57+03:00
Общество

Володин предложил заняться благоустройством территории бывшего вольского роддома

Там появится жилье для молодых врачей
Екатерина Семенова
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Здание бывшего роддома в ВольскеЗдание бывшего роддома в Вольске
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В Вольске Саратовской области председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил здание бывшего роддома.

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», здание находится в историческом центре города. В 2011 году местные власти за бесценок продали его в частные руки, насколько лет там находился сетевой магазин. Лишь в 2018 году, по инициативе Володина, его вернули в муниципальную собственность.

Во время сегодняшнего визита Вячеслав Володин обсудил возможность перепрофилирования помещений под проект жилого дома для молодых врачей Вольского района. Предполагается, что оно будет рассчитано на 24 квартиры – 20 двухкомнатных и 4 однокомнатных.

Володин ознакомился с проектом и удивился, почему на чертежах не отображены окна. Представитель проектной организации к тому времени не успел доехать на встречу, поэтому вопрос повис в воздухе, однако глава района Виталий Матвеев заверил, что организация сотрудничает.

Вячеслав Володин обратился к нему с предложением помимо проекта самого дома, продумать также благоустройство прилегающей территории. Матвеев обещал подготовить соответствующий проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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