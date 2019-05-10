Вольский музей краеведения могут реконструировать в следующем году

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-10T07:27:37+03:00

Для этого нужно успеть подготовить проект и провести экспертизу до принятия бюджета

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В Вольский краеведческий музей прибыл Вячеслав Володин, спикер Государственной думы России.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его сопровождают депутат Госдумы Николай Панков, губернатор области Валерий Радаев, руководитель приемной Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина.

В музее Володина встретила директор Татьяна Седышева. Научный сотрудник Софья Маркушева рассказала председателю Госдумы про здание, которое является памятником федерального значения, и существующие проблемы.

- Так как музей является памятником федерального значения, не получается войти в некоторые программы по реконструкции, – отметила она.

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Володин поинтересовался, подготовлены ли уже необходимые документы. Оказалось, что на это также не хватает средств.

- Если не искать, то сами они не появятся, – заметил Володин.

Работники музея рассказали, что они ищут: например, проводят благотворительные концерты, объявляют сбор средств. Но денег все равно недостаточно, так как нужна значительная сумма.

Вячеслав Володин дал поручение подготовить в течение года проект реконструкции, провести через Главгосэкспертизу

- Если успеть до принятия бюджета федерального, то в следующем году проведут реконструкцию, – заявил он.

Он также отметил, что если не получится провести средства через бюджет, то следует попытаться искать другие источники финансирования.

В настоящее время был укреплен фундамент, остановлено разрушение. Тем не менее, проблема остается – по всей стене идет сквозная трещина, и лестница грозит рухнуть. Если на второй этаж еще можно подняться, то на третий уже опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU