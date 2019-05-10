Володин заметил засохшие деревья в горпарке Вольска

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-10T09:17:50+03:00

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Очередным пунктом визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Вольск Саратовской области стало посещение городского парка.

Масштабная реконструкция парка началась в апреле 2017 года по инициативе Володина и в рамках его благотворительного проекта. Фактически парк был отстроен заново при активном общественном участии граждан, которые высказывали свои пожелания.

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Во время осмотра парка спикер Госдумы обратил внимание на некоторые засохшие деревья. Он удивился, почему рабочие службы благоустройства не проводят выбраковку.

Глава Вольского района Виталий Матвеев пояснил, что заключен договор с ландшафтным специалистом и все необходимые работы будут выполнены.

- В целом мы продолжаем развивать парк, благоустраивать, – заверил он.

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На это Володин посоветовал не забывать, что новые площадки и объекты следует вписывать в общую концепцию парка. Возможно, следует сделать зонирование.

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ИСТОЧНИК KP.RU