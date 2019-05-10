Володин заметил засохшие деревья в горпарке Вольска
Очередным пунктом визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Вольск Саратовской области стало посещение городского парка.
Масштабная реконструкция парка началась в апреле 2017 года по инициативе Володина и в рамках его благотворительного проекта. Фактически парк был отстроен заново при активном общественном участии граждан, которые высказывали свои пожелания.
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Во время осмотра парка спикер Госдумы обратил внимание на некоторые засохшие деревья. Он удивился, почему рабочие службы благоустройства не проводят выбраковку.
Глава Вольского района Виталий Матвеев пояснил, что заключен договор с ландшафтным специалистом и все необходимые работы будут выполнены.
- В целом мы продолжаем развивать парк, благоустраивать, – заверил он.
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На это Володин посоветовал не забывать, что новые площадки и объекты следует вписывать в общую концепцию парка. Возможно, следует сделать зонирование.
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ИСТОЧНИК KP.RU