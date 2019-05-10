2019-05-10T08:09:20+03:00
Общество

Молодым врачам Саратовской области пообещали поднять зарплату до 23 тыс. рублей

Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки медиков
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин пообщался с молодыми врачами в ВольскеВячеслав Володин пообщался с молодыми врачами в Вольске
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Во время посещения здания бывшего роддома в Вольске, где планируют обустроить служебное жилье для молодых врачей, Вячеслав Володин, спикер Государственной думы России, заявил о важности поддержки медиков.

Он отметил, что жилье молодым медикам необходимо, так как существует серьезный кадровый дефицит, не хватает более 100 специалистов

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель Госдумы пообщался с одним из присутствовавших на встрече молодых специалистов.

Вячеслав Володин спросил его о размере зарплаты. Оказалось, что врач получает около 30 тыс. рублей. Но такая сумма получается из-за того, что он единственный на весь район ЛОР и работает в нескольких местах. Когда же только пришел на работу, то его зарплата составляла около 13 тыс. рублей.

- А 23 тыс. было бы лучше? – поинтересовался Володин. На это врач ответил утвердительно, хотя для молодой семьи, по его словам, этого все равно не хватит.

Губернатор Валерий Радаев пообещал проработать вопрос и поднять зарплату молодым медикам до 23 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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