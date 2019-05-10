2019-05-10T08:35:27+03:00
Общество

Володин потребовал не затягивать строительство дома для молодых врачей в Вольске

Работы должны быть проведены в теплое время
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области продолжается визит председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время осмотра здания старого роддома, который планируют переоборудовать для служебное жилья молодым медикам, Володин выразил удивление чертежом, где не были обозначены окна.

Через некоторое время на место встречи прибыл опоздавший представитель проектной организации. Он отметил, что это только картинка, а сам проект сделан правильно и проходит экспертизу.

- На одном эскизе окон нет, на другом дверей. Надо правильно делать от начала до конца. И обсудите с молодыми специалистами, как им лучше, с планировкой обустройством. Приедем сюда еще раз, попозже, – пообещал Володин.

Также он заявил, что все работы должны быть проведены в теплое время года и попросил не затягивать.

Главврач Вольской ЦРБ Михаил Сахаров сообщил ему, что сейчас на квартиры претендуют 7-8 молодых медиков. Но через некоторое время в Вольск приедут специалисты по целевому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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