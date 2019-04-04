Денис Жабкин: Лицо города пилят и продают

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-04T12:45:38+03:00

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Корреспондент «КП-Саратов» поговорил с известным саратовским блогером и краеведом Денисом Жабкиным об утрате чугунных оград в общественных местах города.

На вопрос, о пропавших фрагментах чугунных заборов на Театральной площади и в сквере первой учительницы Денис Жабкин ответил, что в свое время это украшение изготовлялось массово.

- Сама по себе эта ограда не уникальная, она не делалась специально для сквера первой учительницы. Они стояли и в других местах. Эти узоры на чугунных оградах делали типовыми в Саратове в середине 20 века (40-50 годы), — рассказал Денис.

Он отметил, что чугунное литье было характерно для города еще в дореволюционные времена.

- Такие массивные чугунные ограды, можно сказать, вечны, поэтому сложно говорить о какой-либо исторической ценности. Самое главное, что они красивые, выполнены в виде фигурного литья и придают городу уникальный вид, отличаются от обычного забора, — отметил блогер.

По его словам, такие вещи как фигурные кирпичи, узорчатая ограда, кованые балкончики придают городу лицо. И если мы будем менять их на обычные, то слишком упростим пространство вокруг себя — Саратов станет серым, унылым.

- Такие элементы нужно сохранять, беречь лицо города, а тут получается, что распилили и продали. Не знаю, с какой целью это делается. Местные жители будут протестовать против таких изменений, когда мы все упрощаем. Администрация Волжского района и МБУ «Служба благоустройства города» меняли свои показания вчера несколько раз: то секции украли, то часть они сами демонтировали, потом снова нет. Они сами уже путаются в своих показаниях, — рассказал Денис Жабкин.

Напомним, о похищении части секций забора в сквере первой учительницы стало известно вчера, 3 апреля. В мэрии отметили, что направили заявление о краже в полицию. Сейчас на месте чугунного забора стоит металлическая ограда.

На одном из сайтов объявлений журналисты обнаружили продажу точных копий фрагментов пропавших заборов. Продавец заявил, что купил их много лет назад у городского предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU