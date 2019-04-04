Саратовский продавец чугунного забора на «Авито»: Я его не воровал!

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-04T10:56:55+03:00

Так сейчас выглядит забор на Театральной у музея имени Радищева Фото: Екатерина Семенова

Он заявил, что покупал его для собственных нужд очень давно

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Продавец копии пропавшего чугунного забора с Театральной площади и сквера первой учительницы на «Авито» рассказал «КП-Саратов», что он его не воровал.

- Посмотрите, какого числа опубликовано объявление и когда пропало ограждение со сквера, я его не воровал! — рассказал мужчина, выступающий на сайте под ником Али.

Отметим, что объявление появилось на сайте 18 марта, тогда как отсутствие конструкций в Саратове обнаружили вчера, 3 апреля.

Напомним, продавец выложил на продажу 74 секции чугунного забора, цена за штуку — 699 рублей. Также он подписал, что точно такое же ограждение в сборе стоит в сквере первой учительницы.

Отметим, что аналогичный забор находится и на Театральной площади, оттуда в разное время также исчезли большие фрагменты.

Корреспонденту «КП-Саратов» продавец чугунных фрагментов сказал, что купил их для собственных нужд очень давно, более десяти лет назад. Он также предложил повнимательнее посмотреть фото его ограды. По словам продавца, она новая, а в городе стояла «уже 100 раз перекрашенная».

Предполагается, что мужчина купил этот забор у банкротившегося в начале 2000-х МУП ЖКХ Волжского района. Тогда после процедуры банкротства имущество предприятия реализовали за долги.

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ИСТОЧНИК KP.RU