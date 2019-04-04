Саратовский продавец чугунного забора на «Авито»: Я его не воровал!
Продавец копии пропавшего чугунного забора с Театральной площади и сквера первой учительницы на «Авито» рассказал «КП-Саратов», что он его не воровал.
- Посмотрите, какого числа опубликовано объявление и когда пропало ограждение со сквера, я его не воровал! — рассказал мужчина, выступающий на сайте под ником Али.
Отметим, что объявление появилось на сайте 18 марта, тогда как отсутствие конструкций в Саратове обнаружили вчера, 3 апреля.
Напомним, продавец выложил на продажу 74 секции чугунного забора, цена за штуку — 699 рублей. Также он подписал, что точно такое же ограждение в сборе стоит в сквере первой учительницы.
Отметим, что аналогичный забор находится и на Театральной площади, оттуда в разное время также исчезли большие фрагменты.
Корреспонденту «КП-Саратов» продавец чугунных фрагментов сказал, что купил их для собственных нужд очень давно, более десяти лет назад. Он также предложил повнимательнее посмотреть фото его ограды. По словам продавца, она новая, а в городе стояла «уже 100 раз перекрашенная».
Предполагается, что мужчина купил этот забор у банкротившегося в начале 2000-х МУП ЖКХ Волжского района. Тогда после процедуры банкротства имущество предприятия реализовали за долги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кража исторических заборов в Саратове носит массовый характер
Изрядно поредела чугунная ограда на Театральной площади [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU