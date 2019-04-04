2019-04-04T11:22:46+03:00
Происшествия

Полиция начала проверку пропажи забора на Театральной площади

Публикация «КП-Саратов» зарегистрирована как официальное обращение
Екатерина Семенова
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В УМВД Саратова начали проверку по обращению «КП-Саратов» о пропаже части ограждения на Театральной площади.

- По результатам публикации в «КП-Саратов» отдел полиции №1 официально зарегистрировал сообщение и начал проверку, — рассказали в пресс-службе УМВД города.

Ранее сообщалось, что пропал аналогичный забор у сквера первой учительницы. По данному факту также проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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