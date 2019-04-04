Полиция начала проверку пропажи забора на Театральной площади
Публикация «КП-Саратов» зарегистрирована как официальное обращение
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В УМВД Саратова начали проверку по обращению «КП-Саратов» о пропаже части ограждения на Театральной площади.
- По результатам публикации в «КП-Саратов» отдел полиции №1 официально зарегистрировал сообщение и начал проверку, — рассказали в пресс-службе УМВД города.
Ранее сообщалось, что пропал аналогичный забор у сквера первой учительницы. По данному факту также проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU