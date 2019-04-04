2019-04-04T09:23:45+03:00
Происшествия

Кража исторических заборов в Саратове носит массовый характер

Изрядно проредела чугунная ограда на Театральной площади [фото]
Екатерина Семенова
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На Театральной площади похищают оградуНа Театральной площади похищают оградуФото: Екатерина Семенова
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В Саратове продолжаются исчезновения чугунных исторических оград. Накануне город взбудоражила информация о похищении 11 секций забора у сквера первой учительницы на улице Соляная. Горожане возмутились вандализмом и призвали найти похитителей.

Сегодня, 4 апреля, корреспондент «КП-Саратов» прошел по Театральной площади и обнаружил, что и там аналогичный забор частично пропал.

Множество секций похищено со стороны Театральной площади Фото: Екатерина Семенова

Множество секций похищено со стороны Театральной площадиФото: Екатерина Семенова

Не хватает примерно восьми полных секций со стороны Театральной площади, а также большого фрагмента на противоположной стороне. При этом выломаны множество единичных кусков забора.

Вероятно, этот забор начали расхищать уже давно, однако из-за протяженности ограждения это не бросалось в глаза.

Не хватает большого участка со стороны проезжей части Фото: Екатерина Семенова

Не хватает большого участка со стороны проезжей частиФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

При этом на сайте «Авито» около двух недель назад появилось объявление о продаже точно таких же фрагментов забора якобы «копий». Пользователь под ником Али продает их по 699 рублей за штуку.

- Служба благоустройства города направила обращение в ГУ МВД по факту пропажи забора. Про процедурному протоколу это было сделано в письменном виде и отправлено по почте. Поэтому, видимо, оно еще не дошло. Но есть копия об отправке, — рассказала представитель пресс-службы Екатерина Лежнякова.

Этот материал «КП-Саратов» рассматривает как официальное обращение в органы внутренних дел для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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