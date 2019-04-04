Кража исторических заборов в Саратове носит массовый характер
В Саратове продолжаются исчезновения чугунных исторических оград. Накануне город взбудоражила информация о похищении 11 секций забора у сквера первой учительницы на улице Соляная. Горожане возмутились вандализмом и призвали найти похитителей.
Сегодня, 4 апреля, корреспондент «КП-Саратов» прошел по Театральной площади и обнаружил, что и там аналогичный забор частично пропал.
Множество секций похищено со стороны Театральной площадиФото: Екатерина Семенова
Не хватает примерно восьми полных секций со стороны Театральной площади, а также большого фрагмента на противоположной стороне. При этом выломаны множество единичных кусков забора.
Вероятно, этот забор начали расхищать уже давно, однако из-за протяженности ограждения это не бросалось в глаза.
Не хватает большого участка со стороны проезжей частиФото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
При этом на сайте «Авито» около двух недель назад появилось объявление о продаже точно таких же фрагментов забора якобы «копий». Пользователь под ником Али продает их по 699 рублей за штуку.
- Служба благоустройства города направила обращение в ГУ МВД по факту пропажи забора. Про процедурному протоколу это было сделано в письменном виде и отправлено по почте. Поэтому, видимо, оно еще не дошло. Но есть копия об отправке, — рассказала представитель пресс-службы Екатерина Лежнякова.
Этот материал «КП-Саратов» рассматривает как официальное обращение в органы внутренних дел для проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU