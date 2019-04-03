На сайте объявлений продают точную копию украденного из центра Саратова чугунного забора

3 Апр 21:07 2019-04-03T21:17:28+03:00

Исчезнувший участок забора в сквере на Соляной можно восстановить, купив в розницу аналогичные чугунные звенья

Изменить размер текста: A A

На сайте объявлений Авито размещено объявление о продаже точь-в точь таких же фрагментов чугунного забора, который был украден минувшей ночью, 2 апреля, от сквера первой учительницы возле регионального министерства образования на улице Соляная.

Днем 3 апреля выяснилось, что 11 секций исторического ограждения было похищено из сквера. Каждый фрагмент состоит из 9 чугунных фрагментов, не считая столбов крепления. На Авито один фрагмент продают по 699 рублей, всего их у продавца 74. Автор объявления утверждает, что это точная копия забора из сквера Первой учительницы.

- Срочно. Секция чунная для забора, ширина 19 см, высота 96 см, г, кол-во секций 74 шт,вес одной 12.5 кг. ЦЕНА ЗА СЕКЦИЮ. Для информации смотри фото забора в сборе , точной такой же на Центральной площади ,парка "Учительницы первой моей" на Московской и Октябрьской в г. Саратове . ТОРГ. — сообщается в объявлении от 18 марта текущего года (пунктуация и орфография объявления сохранены – прим ред.).

У автора, некого Али, в разделе иных объявлений содержится продажа тротуарной плитки, бензоножниц для обрезки деревьев, бетономешалки, уличного 4-ярусного вазона для цветов и иных предметов и инструментов благоустройства.

Напомним, в пресс-службе УМВД по Саратову 3 апреля корреспонденту «Комсомолки» заявили, что никаких официальных обращений по поводу исчезновения части чугунного забора вокруг сквера ни со стороны городской или районной администрации, ни от службы благоустройства к ним не поступало.

- По фактам публикаций в интернете об исчезновении части забора вокруг сквера возле министерства образования оперативно-следственная группа ОП-1 в составе УМВД по Саратову проводит проверку, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В мэрии города корреспонденту «КП-Саратов» объяснили, что обращение о хищении 11 секций забора было направлено почтой, но, возможно, еще не дошло в полицию.

«КП-Саратов» напоминает, что аналогичная чугунная ограда, в которой также частично изъяты фрагменты, отделяет музей имени Радищева от Театральной площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове чугунную ограду в сквере первой учительницы заменили простым забором

Полиция начала проверку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU