2019-04-03T16:30:03+03:00
Общество

Саратовцев приглашают на выставку для взрослых

На нее будут пускать подростков
Екатерина Семенова
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В Саратовском государственном музее имени Радищева открывается выставка «Актуальная Россия. Взрослый выбор».

Как сообщили «КП-Саратов» в музее, организаторами являются Минкульт РФ, Фонд развития современного искусства, саратовский филиал Государственного центра современного искусства в составе ГМВЦ «РОСИЗО», Творческий Союз художников России и музей имени Радищева.

- Современное искусство — «недетское дело». Живопись, скульптура, мультимедийные произведения в проекте «Актуальная Россия. Взрослый выбор» образуют тотальный квест, в котором каждый отвечает на вопросы «теста на взрослость», — отметили организаторы.

Они предлагают зрителям сделать самостоятельный «взрослый выбор», собрать собственную галерею в своем смартфоне с помощью специально разработанного приложения, доступного пользователям IOS и Android.

Также посетителям обещают «цикл бесконечно расходящихся нарративов антиципаторного искусства».

Экспозиция будет работать с 10 апреля по 11 мая на Первомайской, 75. Возрастной ценз 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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