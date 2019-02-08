В Саратове рухнула часть бетонных перекрытий крыши на производственном корпусе
В Саратове обвалилась крыша одного из производственных корпусов в поселке Юнгеровка Заводского района. Об этом 8 февраля сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте». Здание находится на перекрестке улиц Пензенская и 3-го Томского проезда.
На фото видно, что участок крыши успели освободить от снега, однако большая зона осталась под толстым слоем осадков. Фрагмент рухнувший внутрь здания — бетонные плиты площадью не менее 100 кв. м.
О пострадавших пока неизвестно.
Как сообщили дежурные в региональном ГУ МЧС и областной службе спасения, по этому поводу к ним обращений пока не было.
В Саратове рухнула кровля в производственном корпусе на ул. Пензенской.
Напомним, в Саратове и регионе под тяжестью снега уже произошли обрушения крыш и фасадов домов, школ, иных объектов.
Только за вчерашний день случилось три таких инцидента. Утром 7 февраля обрушилась крыша и часть фасада двухэтажного жилого дома на улице Радищева, 5 (юридический адрес Рабочая, 2). Здание является памятником архитектуры 19 века, домом генерала Антона Деникина.
Позже поступило сообщение о доме на Мельничной. Там без крыши остался аварийный дом, на улице оказались несколько человек, которые вынуждены были перебраться к родственникам.
Еще одно ЧП случилось в доме на Краевой, в районе автовокзала. Рядом располагаются Областной бизнес-инкубатор, Фонд венчурного кредитования и Гарантийный фонд Саратовской области.
За последнее время в Саратове также рухнули кровли на 1-м Лагерном проезде, 1-м проезде Энергетиков, Астраханской, Тагильской. Жители оказываются на улице в морозы, многим приходится перебираться к родственникам или в гостиницу.
ИСТОЧНИК KP.RU