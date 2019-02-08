2019-02-08T14:10:11+03:00
Происшествия

В Саратове рухнула часть бетонных перекрытий крыши на производственном корпусе

ЧП случилось на улице Пензенская
Александр Уриевский
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Крыша производственного корпуса упала внутрь под весом снега. Фото соцсетейКрыша производственного корпуса упала внутрь под весом снега. Фото соцсетей
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В Саратове обвалилась крыша одного из производственных корпусов в поселке Юнгеровка Заводского района. Об этом 8 февраля сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте». Здание находится на перекрестке улиц Пензенская и 3-го Томского проезда.

На фото видно, что участок крыши успели освободить от снега, однако большая зона осталась под толстым слоем осадков. Фрагмент рухнувший внутрь здания — бетонные плиты площадью не менее 100 кв. м.

О пострадавших пока неизвестно.

Как сообщили дежурные в региональном ГУ МЧС и областной службе спасения, по этому поводу к ним обращений пока не было.

В Саратове рухнула кровля в производственном корпусе на ул. Пензенской.

Напомним, в Саратове и регионе под тяжестью снега уже произошли обрушения крыш и фасадов домов, школ, иных объектов.

Только за вчерашний день случилось три таких инцидента. Утром 7 февраля обрушилась крыша и часть фасада двухэтажного жилого дома на улице Радищева, 5 (юридический адрес Рабочая, 2). Здание является памятником архитектуры 19 века, домом генерала Антона Деникина.

Позже поступило сообщение о доме на Мельничной. Там без крыши остался аварийный дом, на улице оказались несколько человек, которые вынуждены были перебраться к родственникам.

Еще одно ЧП случилось в доме на Краевой, в районе автовокзала. Рядом располагаются Областной бизнес-инкубатор, Фонд венчурного кредитования и Гарантийный фонд Саратовской области.

За последнее время в Саратове также рухнули кровли на 1-м Лагерном проезде, 1-м проезде Энергетиков, Астраханской, Тагильской. Жители оказываются на улице в морозы, многим приходится перебираться к родственникам или в гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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