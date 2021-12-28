Рашкина лишили прав и оштрафовали за отказ от медосвидетельствования в истории с лосем

Валерий Рашкин лишился неприкосновенности, а теперь еще и водительскихз прав

В Саратовской области суд вынес решение о лишении водительских прав депутата Госдумы Валерия Рашкина, а также штрафе для него в 30 тысяч рублей за пьяное вождение.

Административное дело рассмотрела мировой судья Судебного участка № 1 Лысогорского района Елена Четверкина.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в судебном участке, решение было вынесено вчера, 27 декабря, дело рассматривалось в закрытом режиме.

- Вынесено постановление о назначение к административному наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год и шесть месяцев и штраф в сумме 30 тысяч рублей, - подтвердила помощник судьи корреспонденту «КП-Саратов».

Напомним, Рашкину вменили невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (12.26 КоАП РФ).

Напомним, ночью 29 октября Валерий Рашкин вместе с приятелем на служебном автомобиле саратовского областного комитета КПРФ был остановлен сотрудниками комитета охотхозяйства области в Лысогорском районе, в дальнейшем на месте прибыли сотрудники ГИБДД. В багажнике партийного «Ларгуса» нашлась разделанная туша лося, в убийстве которого спустя почти три недели признался Рашкин. По свидетельствам сотрудников ГИБДД, коммунист находился за рулем и был пьян. От медосвидетельствования Рашкин отказался.

Впоследствии, на него было заведено уголовное дело о незаконной охоте, которое еще продолжается. Для этого Госдума удовлетворила обращение прокурора и сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность.

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