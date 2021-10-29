Валерия Рашкина задержали пьяным с незаконной тушей лося в багажнике

Задержан Валерий Рашкин

Сегодня ночью, 29 октября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с тушей лося в багажнике.

По информации источника, парламентарий вел машину в нетрезвом виде. В багажнике его автомобиля находилась разделанная туша лося. Рашкин заявил, что они просто нашли труп животного и решили взять тушу.

За незаконное убийство лося предусмотрен крупный штраф

Инцидент был зафиксирован в 3:20 в четырех километрах от поселка Лысые горы около озера Кривое. Правоохранители прибыли на место после сообщения о выстрелах. Белая «Лада Ларгус», оформленная на саратовское областное отделение КПРФ, была замечена сотрудниками охотнадзора Саратовской области. 66-летний Валерий Рашкин был за рулем, вместе с ним в машине находился безработный 49-летний Александр Гношев.

Парламентарий отказался пройти медицинское освидетельствование, за что на него был составлен административный протокол. На место происшествия выехал начальник МО МВД «России» Калининский и сотрудники Аткарского МСО СУ СК РФ по области.

По словам свидетелей, парламентарий был нетрезв

Депутат заявил, что они обнаружили убитого лося, решили разделать его и забрать мясо. Стоит отметить, что с 1 октября охота на лося на территории Саратовской области разрешена, однако для нее необходимо иметь при себе либо разрешение на охоту, либо корешок от него. Оба задержанных же документов не предоставили и подтвердили незаконность своих действий. Штраф за незаконное убийство лося составляет 240 тысяч рублей, если это самец и 400 тысяч, если это самка. Пол убитого животного пока не определен. Подробности инцидента Комитет охотничьего хозяйства сообщит позже, так как на данный момент все обстоятельства устанавливаются.

В ГУ МВД по Саратовской области руководитель пресс-службы Анастасия Захарова от комментариев отказалась и заявила, что все подробности происшествия и официальный комментарий будут позже. Сейчас сотрудники Главка разбираются в ситуации.

UPD: Стало известно, что по факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. По этой статье предусмотрен срок до двух лет колонии.

Стоит отметить, что это не первый скандал с участием Валерия Рашкина. Ранее Рашкин вызвал на «дуэль в суд» зампреда ЦИК Булаева из-за недовольства итогами выборов. Также громким было дело о взрыве автомобиля его помощника.

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