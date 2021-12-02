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Происшествия2 декабря 2021 6:28

Александр Бастрыкин возбудил на Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте

Депутат стал подозреваемым в деле об убийстве лося
Наталия Калинина
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Валерий Рашкин при задержании

Валерий Рашкин при задержании

Сегодня, 2 декабря, объявили о том, Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин завел на депутата Госдумы Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. Парламентарий стал подозреваемым, об этом объявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Валерий Рашкин стал подозреваемым в деле об убийстве лося в Лысогорском районе Саратовской области.

Напомним, ранее Госдума лишила коммуниста депутатского иммунитета.

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