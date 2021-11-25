Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина для возбуждения уголовного дела

Валерий Рашкин

Сегодня, 25 ноября, в Государственной думе завершилось рассмотрение вопроса о снятии депутатской прикосновенности с Валерия Рашкина. Соответствующее представление в парламенте озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Госдума большинством голосов (341 - за, 55 - против, два - воздержались) согласилась с предложением генпрокурора о привлечении Рашкина к уголовной ответственности (за незаконную охоту), а потом 343 голосами согласилась с возбуждением административного производства за отказ от медосвидетельствования.

Выступили руководители всех фракций со своим мнением.

Фракция КПРФ предложила полностью отказать во всех обращениях генерального прокурора, а дело о лосе» считать политической охотой на Рашкина и всю КПРФ в целом.

От ЛДПР Жириновский предложил запретить коммунистически организации, которые погубили миллионы людей, а «не только несчастного лося в Саратове, которого мы знать не знаем».

«Справедливая Россия – За правду» поинтересовалась у генпрокурора, будут ли предлагаемые ограничения влиять на работу Рашкина как депутата.

Фракция «Новые люди» заявила, что проголосует за снятие неприкосновенности с Рашкина

Александр Хинштейн заявил, что Рашкин до сих пор не сотрудничает со слествием. Так он не дал снять отпечатки пальцев, чтобы сличить их с отпечатками на ножах и топоре, найденных в машине.

В чем провокация – подкинули лося или алкоголь ему в рот заливали насильно? Вседозволенность и безнаказанность вот истинная причина. Все его дейчтивя находятся вне закона или вне морали.

Охота с рыбалкой 28 ноября у Рашкина была в тот день, когда в думе рассматривали первое чтение бюджета страны. Полетел он туда без отпуска, то есть прогулял рабочий день, взял бесплатный билет в на самолет в бизнес-класс в кассе думы, пользовался машиной обкома КПРФ, партии, которая финансируется из бюджета.

Хинштейн также отметил, что защищавшие Рашкина люди, свидетели, дали ложные показания под протокол, а значит после признания Рашкина в убийстве, им грозит уголовная ответственность.

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