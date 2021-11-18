Кого подставил товарищ Рашкин историей с лосем

Валерий Рашкин предложил всем поверить ему в очередной раз

Депутаты-коммунисты Николай Бондаренко и Александр Анидалов хранят стоическое молчание в своих соцсетях по поводу признания Валерия Рашкина в том, что он на самом деле убил лося.

Помощник первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутат Валерий Рашкин в видео на своем канале подробно рассказал, как это было. Рассказал он это, по его словам, потому что «время пришло» и «ему нечего бояться». Возможно, это связано с тем, что в Госдуму пришли документы от Генеральной прокуратуры с предложением рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина. Возможно также, что ему как раз есть теперь, чего бояться – потери мандата в результате уголовного дела о незаконной охоте.

Валерий Рашкин в день задержания

В видео с признанием Рашкин рассказал, как готовился к охоте, как убивал лося. Он также озвучил очередные оправдания по этому поводу, якобы, перепутал лося с кабаном, а друзья, которые его потащили на охоту, заверяли, что разрешение у них есть. Среди огромного количества вопросов, которые возникают к Валерию Рашкину в связи с изложенной им новой версией событий, главным является, пожалуй, вопрос о том, почему же он почти три недели упорно врал о том, что не стрелял, и что тушу лося нашел и вез разделанное мясо в полицию? Все-таки испугался? Но сейчас понял, что чистосердечное признание смягчает наказание? Логика его личных действий сейчас при всей порочности вполне очевидная. Что еще остается делать? Признаться, но заявить, что его все-равно подставили, не полиция с ФСБ, так друзья- товарищи.

Тут возникает вопрос, который для Рашкина может оказаться даже серьезнее, чем публичная потеря лица. Как же быть товарищам, которые все эти недели записывали ролики и писали гневные обличительные посты в его поддержку?

Одно дело, когда лицо теряет лично Рашкин, но в историю вляпался и блогер-миллионик от КПРФ Николай Бондаренко. Вот как теперь можно смотреть такое и всерьез относиться ко всему, что Бондаренко говорит по любому другому поводу?

Или вот руководитель представителей КПРФ в саратовской облдуме Александр Анидалов – вскрывает проблемы, указывает на промахи и тут же на серьезных щах рассказывает такое:

Каково самим героям этого фарса теперь понимать, что их разоблачили, публично и на всю их аудиторию? И сделали это не «цепные псы режима» или «провластные СМИ» а их товарищ, которого они были готовы «не давать в обиду».

Из этой истории можно сделать вывод о том, что Валерий Рашкин сначала наплевал на законы с пьяной незаконной охотой, потом наплевал на своих избирателей и вообще все население, рассказывая им три недели про найденного мертвого лося, а теперь вот наплевал еще и на своих соратников, которые сели в лужу защищая своего товарища, наплевал на урон авторитету КПРФ от своего вранья. «Среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи».

Как внутри партии теперь будут воспринимать Рашкина? Продолжат ли по инерции защищать его, займутся сравнением силуэтов лося и кабана, или поймут, что для некоторых людей ничего не имеет значения, кроме власти или близости к ней.

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