Источник: В Саратовской области осужденные устроили бунт в тюремной больнице и зашили себе рты

Территория ЛИУ-3 в Балашове. Фото с сайта УФСИН России по Саратовской области

В ЛИУ №3 в Балашове Саратовской области осужденные устроили бунт.

Как сообщил «КП-Саратов» источник, несколько человек девятый день сидят на голодовке.

- В субботу шесть или семь человек зашили себе рты, порезали руки, животы, — рассказал источник.

По его словам, сегодня, 24 мая, туда выезжал адвокат.

В пресс-службе УФСИН России по Саратовской области сообщили, что осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа и едином помещении камерного типа, в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии. Но от медицинской помощи отказались. По данному факту проводится проверка.

Также 27 человек не стали есть пищу, приготовленную в столовой учреждения.

- Свои действия осужденные, отбывающие наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (убийства, разбой, вымогательство, организация и участие в незаконном вооруженном формировании и т. д.) объясняют несогласием с проведением плановых обыскных мероприятий, желанием получать продукты питания домашнего приготовления, а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита, — отметили в пресс-службе УФСИН.

Кроме того, осужденные сломали камеры видеонаблюдения. Материалы по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», будут переданы в следственные органы.

Сейчас, по словам пресс-службы, лечебно-исправительное учреждение функционирует в штатном режиме.

В аппарате Уполномоченного по правам человека Саратовской области «КП-Саратов» сообщили, что на месте сейчас работает прокурор по надзору за исправительными учреждениями Алексей Тарадин и первый заместитель начальника УФСИН по Саратовской области Дмитрий Язынин.

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