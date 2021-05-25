Осужденные устроили бунт в тюремной больнице в Саратовской области из-за бегающих в камерах крыс

Осужденный зашил себе рот

Родственники осужденных, содержащихся в ЕПКТ ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области в Балашовском районе, подписали обращение о фактах грубого нарушения действующего законодательства. Якобы из-за этого несколько заключенных устроили бунт в исправительном учреждении.

- В ЕПКТ нарушаются элементарные санитарно-гигиенические нормы и правила: в камерах присутствуют мыши и крысы, в помещениях сырость и плохое освещение, — отмечается в письме.

При этом, по словам родственников, сотрудники администрации игнорируют жалобы, общаются агрессивно и враждебно. Опасность для здоровья несет и то, что баню осужденные посещают все вместе, в том числе граждане с туберкулезом.

Из-за этого мужчины устроили голодовку, порезали себе тело и зашили рты. Официальная жена одного из осужденных, Дарья, прислала фотографии и отметила, что никакими другими способами привлечь внимание к сложившейся катастрофической ситуации в ЕПКТ уже невозможно.

Осужденные нанесли себе увечья

Напомним, вчера, 24 мая, в пресс-службе УФСИН прокомментировали произошедшее. Они отметили, что осужденные объясняют бунт несогласием с обысками, желанием получать домашние продукты и посылки сверх установленного лимита. Сейчас в ЛИУ-3 проводится проверка. В ситуации разбирается прокурор по надзору за исправительными учреждениями Алексей Тарадин и первый заместитель начальника УФСИН по Саратовской области Дмитрий Язынин.

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