Осужденные устроили бунт в тюремной больнице в Саратовской области из-за бегающих в камерах крыс

Осужденный зашил себе рот
Родственники осужденных, содержащихся в ЕПКТ ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области в Балашовском районе, подписали обращение о фактах грубого нарушения действующего законодательства. Якобы из-за этого несколько заключенных устроили бунт в исправительном учреждении.
- В ЕПКТ нарушаются элементарные санитарно-гигиенические нормы и правила: в камерах присутствуют мыши и крысы, в помещениях сырость и плохое освещение, — отмечается в письме.
При этом, по словам родственников, сотрудники администрации игнорируют жалобы, общаются агрессивно и враждебно. Опасность для здоровья несет и то, что баню осужденные посещают все вместе, в том числе граждане с туберкулезом.
Из-за этого мужчины устроили голодовку, порезали себе тело и зашили рты. Официальная жена одного из осужденных, Дарья, прислала фотографии и отметила, что никакими другими способами привлечь внимание к сложившейся катастрофической ситуации в ЕПКТ уже невозможно.
Осужденные нанесли себе увечья
Напомним, вчера, 24 мая, в пресс-службе УФСИН прокомментировали произошедшее. Они отметили, что осужденные объясняют бунт несогласием с обысками, желанием получать домашние продукты и посылки сверх установленного лимита. Сейчас в ЛИУ-3 проводится проверка. В ситуации разбирается прокурор по надзору за исправительными учреждениями Алексей Тарадин и первый заместитель начальника УФСИН по Саратовской области Дмитрий Язынин.
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