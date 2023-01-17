Жители Саратова не готовы платить по повышенным тарифам за потоки кипятка на улицах города

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У жителей Саратова этой зимой накопилось немало вопросов к теплоснабжающим организациям в городе.

Отопительный сезон начался с масштабных аварий на крупных теплосетях. Так, на улице Технической произошло две крупных коммунальных аварии: в октябре ЧП оставило без тепла более двух сотен домов, в ноябре – 82 жилых дома и несколько детских образовательных учреждений.

Тогда саратовские чиновники обратились в облпрокуратуру из-за аварий. Локальные отключения продолжались весь ноябрь и декабрь. Напомним, тогда в регион уже пришли серьезные морозы.

«Т Плюс» уведомили своих абонентов о росте стоимости услуг с 1 января нового года на девять процентов, при этом, многие жители области заявляли о почти двукратном увеличении тарифов.

Понятное раздражение жителей Саратова вызывают в этих условиях коммунальные реки кипятка, нередко несколько дней подряд затопляющие дома и улицы, прежде чем коммунальщики приступят к решению проблемы.

Пока горожане жаловались в соцсетях на некачественное отопление в квартирах и почти холодные батареи, представители «Т плюс» разъясняли, что не могут справиться с источником потери тепла до того, как не спадут холода.

Река горячей воды на Геофизической / Саратов онлайн / "ВКонтакте"

Так произошло с течью кипятка на улице Геофизической в конце ноября прошлого года. Несколько дней реки горячей воды подтапливали асфальт и фундаменты стоящих рядом многоэтажек – за это время коммунальщики лишь огородили поток заборчиком и мешками с песком.

Возмущенным жителям же в «Т Плюс» сообщали, что для ремонта участка трубы придется отключать горячую воду и отопление в десятках домов в микрорайоне СХИ, что невозможно было сделать при холодной погоде.

Ночью на Рождество, 7 января, около двух часов ночи поток горячей воды ударил в Солнечном районе. Прорыв на улице Антонова прошел по Перспективной и Лебедева-Кумача до самого конца Тархова.

Коммунальная авария в Солнечном в ночь на Рождество

Сегодня, 16 января, подписчица городского сообщества «Саратов онлайн» рассказала, что в районе улиц Бульварной и Перспективной уже 10 дней, с момента той аварии, нет горячей воды. Всего, по словам саратовчанки, на названных улицах замерзает 17 домов. Женщина рассказала, что коммунальщики говорят о том, что причиной являются замерзшие трубы, которые никто не отогревает. Сотрудники «Т Плюс», по словам женщины заявляют, что подача ресурсов восстановлена, но горячей воды так и нет.

С последствиями прорыва не могут справиться 10 дней

— Пожалуйста помогите обычным жильцам, у нас нет горячей воды больше недели. Я правда не знаю куда уже обращаться! — возмущается автор.

Проблема с реками кипятка на улицах города этой зимой для Саратова стала по-настоящему экстерриториальной. 15 января журналистам «Саратов 24» горожанин Михаил Арифулин рассказал о ситуации на Новоузенской, 145.

— Ледяные батареи весь отопительный сезон. Вместо добросовестного ремонта коммунальщики нашли ужасное решение – заливают двор водой с отопительной системы. Многократные обращения в коммунальные службы и администрацию города не дают никаких результатов, — пожаловался саратовец.

Двор на Новоузенской заливает кипятком

С похожей проблемой столкнулись и жители дома по Шелковичной, 170, об этом они также сообщили в соцсетях, дополнив публикацию видео из затопленного кипятком подвала дома. Со слов мужчины-оператора, горячая вода в подвале дома течет уже четыре месяца, еще до начала отопительного сезона.

На видео в помещении из труб идут сильные ручьи воды, от которых обильно валит пар. Автор ролика, сославшись на слова представителей местного ТСЖ, работники саратовского «Водоканала» и уже печально запомнившимся «ЭнергосбыТ Плюс» несколько раз приезжали на место коммунальной аварии, но так и не смогли определиться, кто должен ремонтировать течь.

Вчера, 16 января, спикер облдумы Михаил Исаев сообщил, что все обращения граждан о работе коммунальщиков «Т Плюс» в отопительный сезон рассмотрены и переданы в региональную прокуратуру.

Ранее депутат федерального парламента Николай Панков заинтересовался вопросом траты бюджетных средств на оплату тепла в муниципальных и государственных учреждениях губернии.

Саратовская «Комсомолка» продолжит следить за ситуацией с теплоснабжением и коммунальными авариями в городе и области.

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