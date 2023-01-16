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НовостиОбщество16 января 2023 13:57

Исаев: Ни один лишний бюджетный рубль или же излишние личные средства граждан не должны стать незаконной прибылью монополиста-энергетика

Прокуратура Саратовской области проверит траты «Т Плюс» бюджетных денег на отопление городских и государственных учреждений
Роман Хвалин
Михаил Исаев

Михаил Исаев

После совещаний в Саратовской облдуме по ситуации с работой коммунальщиков в отопительный сезон обращения граждан были проанализированы и переданы для проверки в Прокуратуру. Об этом сообщил председатель регпарламента Михаил Исаев в своем Телеграм-канале.

- Верный вопрос сегодня поднял депутат Госдумы Николай Панков – вопрос траты бюджетных средств на оплату за теплоэнергоресурсы в муниципальных и государственных учреждениях. Обратимся в Счетную палату Саратовской области, а также в контрольно-счетные палаты крупных муниципалитетов с просьбой провести проверку этих трат, - заявил Исаев.

Председатель Саратовской облдумы напомнил, что большая часть жалоб жителей губернии связаны с некачественными услугами теплоснабжения и завышение платы.

- Ни один лишний бюджетный рубль или же излишние личные средства граждан не должны стать незаконной прибылью монополиста-энергетика, - подчеркнул Михаил Исаев.

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