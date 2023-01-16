Жительница Саратова заявила о недельном отключении горячей воды. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 16 января, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от подписчицы. По словам автора, с 6 января по адресам ул. Бульварная 14, 14а, 13, ул. Перспективная, 14 нет горячей воды, всего замерзло 17 домов. Женщина рассказала, что коммунальщики говорят о том, что причиной являются замерзшие трубы, которые никто не отогревает. Сотрудники «Т плюс», по словам женщины заявляют, что подача ресурсов восстановлена, но горячей воды так и нет.

— Пожалуйста помогите обычным жильцам, у нас нет горячей воды больше недели. Я правда не знаю куда уже обращаться! — возмущается автор.

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