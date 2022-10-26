В Саратове из-за прорыва труб без отопления остались более 200 домов. Об этом сообщает и.п. главы города Лада Мокроусова.

- В зону отключения попадают 244 домов и 20 объектов соцсферы. Ведем мониторинг температуры на объектах социальной сферы и МКД, - рассказала Мокроусова.

Ремонтные бригады уже приступили к ликвидации аварии. Для координации действий приказано собрать штаб. В связи с произошедшим будет организована прокурорская проверка.

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