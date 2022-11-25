Власти Саратова направят обращение в прокуратуру по ситуации с аварией на Технической

Павел Мигачев и Лада Мокроусова на месте аварии на улице Технической Фото: Роман Хвалин

Сегодня, 25 ноября, в Кировском районе Саратова произошла крупная коммунальная авария, более 80 домов и шесть объектов социальной сферы остались без отопления и горячей воды.

После полудня по поручению губернатора области Романа Бусаргина на место аварии выехал заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачев и мэр Саратова Лада Мокроусова.

К настоящему моменту место протечки в микрорайоне Звезда локализовано, из трубопровода диаметром 1220 метров сливают горячую воду. После этого планируется подготавливаться к ремонтным работам – задействованы две бригады и восемь единиц техники.

Место прорыва теплотрассы в микрорйаоне Звезда Фото: Роман Хвалин

Отопления и горячей воды из-за аварии нет в 82 многоквартирных домах и шести объектах социальной сферы – детсады №55,5 и 148, школы №51, 24 и лицей «Звезда».

Мигачев также поручил держать его в курсе по ситуации с ремонтом, на месте организован оперштаб, очередное заседание штаба проведут в 16 часов. На нем обсудят предварительные итоги ремонта и дальнейшие действия по ликвидации аварии.

ПАО «Т-Плюс» власти дали указание закончить ремонт в течение суток, муниципалитет также направит обращение в Прокуратуру по ситуации.

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