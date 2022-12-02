В соцсетях саратовцы рассказали о реке из кипятка на одной из улиц города – коммунальщики почти неделю не могут исправить ситуацию

Фото: Саратов онлайн / ВКонтакте

Жительница Саратова пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» во «ВКонтакте» на потоки горячей воды на улице Геофизической. По словам автора поста, прорыв образовался еще неделю назад, 26 ноября.

Женщина также уточнила, что к 28 ноября поток кипятка огородили заборчиком и мешками с песком, после этого ситуация с коммунальной рекой никак не менялась.

Пользовательница отметила, что горячая вода подтапливает фундаменты близлежащих домов.

ПАО «Т Плюс», ответственная за водные коммуникации в данном районе, отмечает, что для устранения потока кипятка придется отключать горячую воду и отопление большому числу абонентов в этом районе, что невозможно в погодных условиях на этой неделе.

Проблему обещают полностью ликвидировать, как только погода станет чуть более теплой.

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