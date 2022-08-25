В Саратовской ОТБ-1 найдено тело заключенного

ОТБ №1

Вчера, 24 августа, в саратовском ОТБ-1 заключенный М. был найден мертвым, о чем сообщает УФСИН России по Саратовской области.

Тело осужденного М. было обнаружено в терапевтическом отделении ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не дали результата. Предварительная причина смерти – суицид.

Следственный отдел по Заводскому району Саратова проводит служебную проверку.

Напомним, в 2021 году саратовская пенитенциарная система «прославилась» на всю страну громкими скандалами. 5 октября правозащитники опубликовали видео с изнасилованием заключенного шваброй в ОТБ-1, тогда в в саратовском УФСИН начали проверки Генпрокуратура и ФСИН. Скандал с «саратовским Гуантанамо» дошел до Кремля. Вскоре начальник УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку, и в СУ СКР завели несколько уголовных дел. 26 октября адвокат Снежана Мунтян рассказала более чем о 400 случаев пыток и издевательств.

В мае 2022 года следствие добралось до непосредственных исполнителей, два тюремных санитара были арестованы в Москве.

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