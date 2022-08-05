«Боялась не потянуть финансово»: стали известны мотивы бабушки из Саратовской области, отравившей дочь и внуков

Задержанная рассказала о причинах поступка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области бабушка отравила дочь и внуков из-за страха безденежья. Стали известны мотивы жительницы Марксовского района, отравившей дочь и внуков.

«Боялась не потянуть финансово, поэтому так поступила. На допросах вела себя спокойно, в преступлении раскаялась», - пояснили в следственном комитете.

Подозреваемая призналась, что совершила это страшное преступление из-за страха безденежья. За сорок дней до инцидента она потеряла мужа, который содержал семью. Лидия Викторовна сама никогда не работала, занималась хозяйством. После смерти супруга единственным работающим человеком в доме остался ее сын Александр, который трудился на заводе в Марксе. Мать погибших детей давно не проживала с ними и, по словам близких к семье, не помогала деньгами.

При этом стоит отметить, что семья не бедствовала и считалась благополучной. Дети всегда приходили в школу опрятные, в доме был ремонт. В селе также проживал брат Лидии Викторовны.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2021 года в селе Александровка. От отравления неизвестным ядом умерли трое детей трех, пяти и семи лет, а также их 23-летняя тетя, инвалид детства, с диагнозом ДЦП и умственной отсталостью. Изначально гибель семьи посчитали случайностью: незадолго до инцидента в доме травили насекомых и люди могли пострадать от отравляющего вещества. Однако после многочисленных лабораторных экспертиз выяснилось, что причиной смерти стал другой яд.

Подозрение следователей изначально пало на 49-летнюю Лидию Викторовну Ширяеву, бабушку детей и мать девушки. В день ЧП она также находилась в доме, но оказалась единственной, кто не пострадал. Под тяжестью улик женщина отпираться не стала и сама написала явку с повинной. Во время следственного эксперимента она подробно рассказала, как подсыпала отраву в молочный суп, который сготовила для детей. Не призналась только сыну: безутешный отец погибших детей Александр до сих пор считает мать невиновной.

Тащила на себе весь дом, а теперь убила внуков и дочь: Саратовская область гадает о мотивах бабушки, отравившей семью

«Когда все отвлеклись, я принесла пакетик с отравой с улицы и размешала ее в супе». Опубликовано видео с допроса марксовской отравительницы