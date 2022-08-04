«Когда все отвлеклись, я принесла пакетик с отравой с улицы и размешала ее в супе». Опубликовано видео с допроса марксовской отравительницы

Кадр с видео СУ СКР

Опубликовано видео признаний отравительницы из Маркса. Информацию разместила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла 13 декабря 2021 года в селе Александровка Марксовского района. «Скорая» прибыла на вызов в частный дом, где медики констатировали смерть трехлетнего Михаила и пятилетней Маргариты. Кроме того, в указанный день в реанимационное отделение были доставлены семилетний мальчик и 23-летняя тетя пострадавших детей. Они, к сожалению, тоже вскоре скончались, несмотря на усилия врачей.

Вчера, 3 августа, женщину задержали, а сегодня, 4 августа, СУ СКР опубликовал видео с признаниями 49-летней женщины, которая призналась в отравлении дочери-инвалида и трех внуков.

— Вот в этой кастрюльке я варила молочный суп. Когда сварилось, я поставила сюда, чтобы остыло, пока все отвлеклись - занесла пакетик с отравой с улицы, разложила всем, размешала и накормила всех этой лапшой, — рассказывает обвиняемая.

Кроме того, женщина уточнила, что яд взяла у мужа в бардачке.

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