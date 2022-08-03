Смертельное отравление четырех человек в Марксовском районе: бабушка задержана за убийство дочери и внуков

Фото: СУ СК по Саратовской области

О смертельном отравлении четырех человек в Марксовском районе Саратовской области стали известны шокирующие подробности. По подозрению в убийстве трех внуков и дочери задержана бабушка семейства. Об этом рассказали в СУ СК по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла 13 декабря 2021 года в селе Александровка Марксовского района. «Скорая» прибыла на вызов в частный дом, где медики констатировали смерть трехлетнего Михаила и пятилетней Маргариты. Кроме того, в указанный день в реанимационное отделение были доставлены семилетний мальчик и 23-летняя тетя пострадавших детей. Они, к сожалению, тоже вскоре скончались, несмотря на усилия врачей.

Отец погибших детей Александр Ширяев тогда страшно убивался и не мог понять, за что ему такие страдания. Всего за месяц до трагедии мужчина потерял еще и отца. Интервью с Александром можно прочитать здесь.

Следователи тогда проверяли все возможные версии: отравление угарным газом, отравление средством от насекомых… По уголовному делу было проведено более 15 сложных судебных экспертиз, в том числе комплексные химико-токсикологические в ФГБУ РЦ СМЭ МЗ. В результате кропотливой работы в Московской лаборатории пришли к выводу, что средство для уничтожения насекомых не стало причиной гибели девушки и детей. Они отравились другим ядом.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного регионального управления Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Подозрение, как бы жутко это не звучало, пало на 49-летнюю мать Александра и погибшей 23-летней девушки, на бабушку трех малышей. Следователи сразу заподозрили неладное: в тот день женщина была в доме с пострадавшими, но ее яд никак не затронул.

Пока 49-летнюю подозреваемую не допрашивали, поэтому мотивы преступления остаются невыясненными. Вопрос о предъявлении обвинений решится завтра. Расследование уголовного дела продолжается.

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