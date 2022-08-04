«Она не делала этого»: сын сознавшейся в убийстве семьи жительницы Марксовского района верит в ее невиновность

Во время допроса подозреваемой

В Марксовском районе Саратовской области женщина призналась в убийстве дочери и внуков. Однако сын считает ее невиновной. Об этом сообщает Телеграм-канал 360tv со ссылкой на интервью с безутешным отцом.

- Она не травила. Я знаю, она такого не сделает. Я говорил с матерью, она сказала, что не знает причину смерти детей. Нам говорили, что ее показания сыграют решающую роль. Доказательной базы нет у полиции. Может, ее в чем-то убедили на следственных действиях, — заявил Александр, отец погибших детей.

Мужчина вспомнил, что его мама давала детям лекарство, после которого они спокойно легли спать.

- Сначала я оказался дома, потом «скорая» прибыла на место. Моя дочь тогда умерла. Дети чувствовали слабость, старший попил воды, его стошнило. Я вместе с медиками ездил с детьми в больницу, а уже дома встретил полицейских, - рассказал мужчина.

Напомним, трагедия произошла в селе Александровка в декабре 2021 года. Трое детей и 23-летняя девушка-инвалид, являвшаяся их тетей, были насмерть отравлены неизвестным веществом. Позже 49-летняя бабушка малышей и мать погибшей девушки призналась, что подсыпала им отраву в суп. В ходе следственного эксперимента она подробно рассказала, совершала преступление.

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