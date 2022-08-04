Отравила дочь и внуков после ссоры: жительница Саратовской области призналась в убийстве четырех человек

Фото: Архив КП Саратов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Женщина, задержанная за убийство четырех человек в Марксовском районе Саратовской области, признала вину. В истории об отравлении трех дошкольников и девушки появились новые подробности, о которых рассказали в СУ СК по Саратовской области.

В Марксовском районе 49-летняя женщина, задержанная за убийство 23-летней девушки и трех детей признала вину. Напомним, трагедия произошла 13 декабря 2021 года в селе Александровка. «Скорая» прибыла на вызов в частный дом, где медики констатировали смерть трехлетнего Михаила и пятилетней Маргариты. В реанимацию также доставили семилетнего мальчика и 23-летнюю девушку, тетю пострадавших детей. Они, к сожалению, тоже вскоре скончались, несмотря на усилия врачей. Не пострадала только 49-летняя бабушка малышей.

Фото с места трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Отец погибших детей Александр Ширяев тогда дал Интервью КП-Саратов, где рассказал подробности этой страшной истории. Мужчина полагал, что его семья погибла из-за роковой случайности. В доме недавно травили насекомых, и пострадавшие могли отравиться токсичным средством для дезинсекции. Реальность оказалась куда страшнее…По уголовному делу было проведено более 15 сложных судебных экспертиз, в том числе комплексные химико-токсикологические в Российском Центре судебно-медицинской Экспертизы.

Подозрение в убийстве изначально пало на 49-летнюю бабушку погибших детей и маму 23-летней девушки. В день трагедии она была в доме вместе с ними, но оказалась единственной, кто не пострадал. После заключения экспертов, женщине стали задавать еще больше вопросов и она созналась в страшном преступлении. Как сообщают следователи, злоумышленница «подмешала отравляющее вещество в пищу, ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений». В результате собранных по делу доказательств 49-летняя злоумышленница написала явку с повинной. Причины конфликта выясняются.

Опубликовано видео, где женщина признается в совершении преступления.

Сегодня, 4 августа, 49-летнюю жительницу Маркса заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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