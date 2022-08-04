Тащила на себе весь дом, а теперь убила внуков и дочь: Саратовская область гадает о мотивах бабушки, отравившей семью

На фото в социальных сетях бабушка почти везде с внуками

В Марксовском районе Саратовской области бабушка отравила дочь и внуков. В редакции КП-Саратов постарались разобраться в мотивах этого чудовищного преступления, но, если честно, не смогли. Понять, почему 49-летняя женщина хладнокровно отравила дочь-инвалида и трех малышей, пока просто невозможно.

Фото: Одноклассники

Трагедия в селе Александровка произошла 13 декабря 2021 года. От отравления неизвестным веществом погибли трое маленьких детей и их 23-летняя тетя. Трехлетний Михаил и пятилетняя Маргарита скончались сразу, а 23-летняя девушка-инвалид и семилетний мальчик позже умерли в реанимации, несмотря на усилия врачей. В КП-Саратов тогда пообщались с Александром Ширяевым, отцом погибших малышей, открыли сбор средств для семьи.

Гибель детей и девушки списали на отраву для насекомых, которой за несколько дней до трагедии обрабатывали дом, однако, спустя полтора года у истории появилось неожиданное и шокирующее продолжение: бабушка погибших детей, 49-летняя Лидия Викторовна Ширяева призналась, что отравила их.

Подсыпала отраву в суп, пока никто не видел

На опубликованном СУ СК региона видео, подозреваемая подробно рассказывает, как все было. Она взяла яд в бардачке автомобиля мужа и подсыпала ее в молочный суп с вермишелью, который попросили приготовить дети. Затем накормила отравой и дочь.

Подозреваемая во время допроса

О том, что причиной смерти семьи из Александровки стала не отрава от насекомых, сообщили эксперты после более чем 15 сложных анализов. Докопаться до правды удалось благодаря работе Российского Центра судебно-медицинской Экспертизы. Точное название отравляющего вещества пока не сообщается, однако, исходя из того, что муж Ширяевой был простым работником завода и вряд ли держал в машине что-то редкое и экзотическое, можно предположить, что это был другой бытовой яд, вроде крысиного.

Семья была благополучная, с одним «но»

Как рассказала редакции КП-Саратов Снежана Кузьминова, глава Подлесновского МО, где находится Александровка, Ширяевы переехали в село всего два года назад из другого муниципального образования. Обустроились, купили дом. 49-летняя Лидия Викторовна проживала в нем с мужем, братом-инвалидом (у него заболевание ног), а также детьми и внуками. 23-летняя дочь Ширяевой была недееспособной: инвалид детства с тяжелой формой ДЦП и умственной отсталостью, Лидия Викторовна была ее опекуном. 28-летний сын, Александр Ширяев, работал на заводе в Марксе вместе с отцом, в доме также проживали трое его малышей. У Лидии есть еще один брат, Виктор, уважаемый человек в районе.

Пьющих в семье не было. Муж и сын Ширяевой неплохо зарабатывали на заводе, а сама она занималась домашним хозяйством. Дети ходили в детский сад и школу в соседнее село Орловское. Они всегда выглядели опрятно, занятий не пропускали. Лидия Викторовна часто посещала собрания, интересовалась судьбой малышей.

Было в этой истории только одно «но»: жена Александра и мать детей, не участвовала в их воспитании. Все заботы легли на бабушку. Мать уехала в Москву на заработки, но денег не присылала уже два года, правда по Скайпу с малышами общалась. Лидию Викторовну такая ситуация раздражала: она заявляла, что мать неплохо бы лишить родительских прав, а опеку над детьми официально отдать ей.

Примерно за два месяца до массового отравления семью Ширяевых потрясла еще одна трагедия. Дедушка детей попал в автокатастрофу и получил серьезную травму головы. Он промучался месяц и скончался. Несмотря на потерю кормильца, материальное положение семьи оставалось нормальным. Их поддержали родственники, соседи и руководство завода, где работал погибший.

- Быть может смерть мужа психологически повлияла на Лидию Викторовну и заставила помутиться ее рассудок, - предполагает Снежана Анатольевна.

Иных причин хладнокровной расправы пока неизвестно. В СУ СК региона публикуют лишь скупые строки «подмешала отравляющее вещество в пищу, ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений». Во время допроса Лидия Викторовна вела себя спокойно, как по словам свидетелей, и в день трагедии.

Согласно информации из следственного комитета, в поступке подозреваемая раскаивается. Вопрос о ее вменяемости в момент преступления решат эксперты. Расследование уголовного дела продолжается.

Upd.: Сын Лидии Викторовны Александр считает, что его мать невиновна и не могла совершить убийство семьи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.